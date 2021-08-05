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مسلحو "داعش" يهاجمون ابراجاً للكهرباء في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T06:05:45+0000
مسلحو "داعش" يهاجمون ابراجاً للكهرباء في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" هاجم أبراجاً للطاقة في مناطق اطراف "العلم والشرقاط" بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش هاجمت بالأسلحة المتوسطة ابراجاً للكهرباء بين قضاءي الدور والعلم، ما تسبب بتدمير أحد الأبراج وتضرر ثلاث أخرى".

وأكد المصدر أن "قوة من شرطة سوات المرابطة قرب الحادث ردت على  عناصر داعش واشتبكت معها دون أي خسائر أو اصابات بين أفراد الشرطة، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

وفي حادث مشابه، فجر مجهولون يعتقد أنهم من "داعش" برجاً لنقل الطاقة على طريق موصل - بغداد قرب منطقة المجمعات في اطراف قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

إلى ذلك تعيش صلاح الدين ظلاماً شبه تام منذ ٣ أو ٤ أيام بسبب انعدام الكهرباء وتفجير ابراج في محيط المحافظة، إضافة إلى توقف إمدادات المحطات المحلية.

وتشهد محافظة صلاح الدين، اسوء أزمة للكهرباء في تاريخها بسبب الهجمات المستمرة ضد ابراج الطاقة وقلة مصادر الكهرباء في المحافظة.

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