مسلحو داعش يقتلون فلّاحاً ووالدته شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن مسلحي تنظيم داعش قتلوا فلّاحاً ووالدته شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش أقدمت على قتل المدعو (أ.م) تولد ١٩٨٢ والذي يعمل فلاحاً ضمن منطقة الخضراء في قضاء الطارمية"، مشيراً الى "مقتل والدة الفلاح البالغة من العمر 70 عاماً بذات الهجوم".

واول امس الاربعاء، أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين اقتحموا منزلاً في قضاء الطارمية وقاموا بقتل أحد أفراد العائلة ولاذوا بالفرار.