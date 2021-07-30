سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسلحو داعش يقتلون فلّاحاً ووالدته شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T19:22:07+0000
مسلحو داعش يقتلون فلّاحاً ووالدته شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن مسلحي تنظيم داعش قتلوا فلّاحاً ووالدته شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش أقدمت على قتل المدعو (أ.م) تولد ١٩٨٢ والذي يعمل فلاحاً ضمن منطقة الخضراء في قضاء الطارمية"، مشيراً الى "مقتل والدة الفلاح البالغة من العمر 70 عاماً بذات الهجوم".

واول امس الاربعاء، أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين اقتحموا منزلاً في قضاء الطارمية وقاموا بقتل أحد أفراد العائلة ولاذوا بالفرار.

related

إصابة عنصر أمني بهجوم لداعش وصعقة كهربائية تودي بحياة مهندس في ديالى

Date: 2021-07-15 17:59:54
إصابة عنصر أمني بهجوم لداعش وصعقة كهربائية تودي بحياة مهندس في ديالى

إغلاق مداخل ومخارج مدينة شمالي بغداد بانطلاق عملية عسكرية

Date: 2021-03-03 06:19:54
إغلاق مداخل ومخارج مدينة شمالي بغداد بانطلاق عملية عسكرية

الجيش يصد هجوما لداعش ويقتل أحد عناصره شمال بغداد

Date: 2021-05-28 20:57:06
الجيش يصد هجوما لداعش ويقتل أحد عناصره شمال بغداد

الحشد يعلن انتهاء هجوم داعش على جرف النصر

Date: 2021-01-30 19:51:43
الحشد يعلن انتهاء هجوم داعش على جرف النصر

مسلحون يُجهزون على شرطي في بغداد

Date: 2020-08-13 18:01:37
مسلحون يُجهزون على شرطي في بغداد

إحباط هجوم لداعش على "مرابطة" للحشد العشائري

Date: 2020-11-02 16:41:09
إحباط هجوم لداعش على "مرابطة" للحشد العشائري

معلومات استخبارية: داعش يخطط لمهاجمة سجن في بغداد بـ"المفخخات"

Date: 2021-07-16 15:25:56
معلومات استخبارية: داعش يخطط لمهاجمة سجن في بغداد بـ"المفخخات"

الإعلام الأمني يعلن نتائج العملية العسكرية في الطارمية

Date: 2021-03-03 09:53:20
الإعلام الأمني يعلن نتائج العملية العسكرية في الطارمية