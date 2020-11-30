مسلحو داعش يشنون هجومين متتالين في مخمور

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاثنين، بشن عناصر تنظيم "داعش" هجومين متتالين استهدفا قوة لحزب العمال الكوردستاني والجيش العراقي في جبل مخمور جنوب المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة من عناصر داعش شنوا، صباح اليوم، تعرضاً استهدف قوة لحزب العمال الكوردستاني قرب قرية ازي كند في جبل مخمور جنوب شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى"، مبيناً أن "قوة من حزب العمال صدت التعرض".

وأوضح المصدر، أن تعرضاً ثانياً نفذه عناصر داعش على محور آخر للجيش العراقي في محيط جبل مخمور ايضاً"، مؤكداً "عدم حدوث أي خسائر بشرية في كلا التعرضين".