مسلحو داعش يتسللون إلى منطقة غربي الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات الانبار غربي العراق، بتسلل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش، إلى ناحية الدراعمة التابعة لقضاء الرطبة غربي المحافظة، ومداهمة منزل أحد المواطنين يدعى محمد جبار وإجباره على تسليمهم عجلته.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابيين نفذوا العملية مستغلين الأجواء المغبرة التي تشهدها عدد من المناطق الغربية من الانبار".

وأردف المصدر بالقول إن "سرقتهم للعجلة ساعدهم على عبور الساتر الأمني المحيط بالناحية، والذهاب نحو المناطق الصحراوية باتجاه قضاء القائم".

يذكر أن مصدر أمني أكد في وقت سابق من اليوم، بأن "المناطق الصحراوية الغربية من الانبار تشهد انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك للتهيؤ لأي هجوم محتمل من قبل تنظيم داعش في ظل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة.