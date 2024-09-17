مسلحون يُصفوّن مدنياً قرب محكمة واعتقال امرأة بالقتل العمد في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح قرب محكمة للتحقيق في بغداد، في حين القت القوات الامنية على متهمة بالقتل العمد شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص بالقرب من محكمة تحقيق بغداد الجديدة ضمن منطقة البلديات ما أسفر عن مقتله في الحال، مبينا أن المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث نتيجة خلافات بين اولاد عم.

في غضون ذلك تمكنت قوة امنية من القبض على امرأة مواليد العام 1976 متهمة وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل العمد، وذلك ضمن منطقة النعيرية في بغداد الجديدة شرقي بغداد، مردفا بالقول، إن المتهمة بالاشتراكفي قتل أحد أقاربها، وفقا للمصدر.

وأشار المصدر ذاته الى انفجار رمانة صوتية استهدفت احد الدور السكنية ضمن حي المهندسين في منطقة الشعب دون اصابات تذكر فقط اضرار مادية.