مسلحون يهاجمون "ناشطاً" داخل منزل ويصيبونه بثلاث رصاصات جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بقيام مجموعة مسلحة بإصابة شخص يعمل في المنظمات الانسانية،، بثلاثة رصاصات بعد اقتحام منزله جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة من أربعة أشخاص تستقل سيارة نوع كيا حمل، قاموا باقتحام منزل المدعو (و، ج، ج) مواليد 1992 في حي الاسرى والمفقودين جنوبي كركوك، يعمل في مجال المنظمات والعلاقات الدولية".

وأضاف المصدر أن "المسلحين اقتحموا منزل الناشط واطلقوا عليه ثلاثة رصاصات من مسدس فأصابوه في ساقيه".

وتابع المصدر أن "قوة امنية أخلت المصاب للمستشفى للعلاج وفتحت تحقيقا لمعرفة منفذي الهجوم من أجل البحث عنهم واعتقالهم".