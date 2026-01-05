مسلحون يهاجمون منتسباً داخل منزله في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، بإصابة أحد منتسبي الدفاع المدني إثر تعرضه لهجوم من قبل أشخاص مجهولين داخل منزله بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إطلاق نار على أحد منتسبي الدفاع المدني في منطقة المصلى بمدينة كركوك، والاعتداء عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بجروح، منها كسر في الرأس"، مبينا أنه "جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما وُصفت حالته الصحية بالمستقرة".

وأضاف أن "قوة أمنية فرضت طوقًا أمنيًا في محيط الحادث، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته"، لافتا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة وقعت على خلفية خلاف شخصي بين الطرفين".