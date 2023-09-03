مسلحون يهاجمون مركزاً تجارياً ويسرقون عجلتين باهظتي الثمن و20 قطعة سلاح في البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الاحد، بتعرض أحد المراكز التجارية قيد الإنشاء وسط المحافظة لسرقة كبيرة على يد أكثر من 10 مسلحين مجهولين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلات متنوعة وعددهم اكثر من 10 أشخاص، داهموا أحد المراكز التجارية قيد الإنشاء بمنطقة الجميعات وسط البصرة والاعتداء بالضرب على حراسه وتقييدهم، ثم سرقة عجلتين نوع (تاهو 2023) وأكثر من 20 قطعة سلاح وقرابة الـ20 مليون دينار عراقي، كانت موضوعة داخل المركز التجاري".

وأضاف المصدر، ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".