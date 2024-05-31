مسلحون يهاجمون شركة أمنية وحراسها يقتلون ويصيبون اثنين منهم في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين ضمن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مشروع سكني شمال غربي بغداد، إلا أن حراس المشروع اشتبكوا معهم وأجبروهم على الفرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 25 مسلحاً يستقلون ثلاث عجلات نوع (كيا) حمل حاولوا اقتحام مقر شركة (الرار) الأمنية المكلفة بحماية مجمع أسد بابل السكني قيد الإنشاء، ضمن منطقة عكركوف في أبو غريب شمال غربي بغداد".

وأوضح أن "احد حراس الشركة أطلق النار على المهاجمين ما أدى إلى مقتل وإصابة شخصين منهم، فيما فرّ بقية المسلحين مع عجلاتهم إلى جهة مجهولة".

وأشار المصدر إلى "نقل الجثة مع المصاب إلى مستشفى أبي غريب والتحفظ على المصاب من قبل دوريات مركز عكركوف ولم يتم ضبط أي قطعة سلاح بحوزتهم".