مسلحان يهاجمان دورية شرطة ويقتلان أحد عناصرها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، باغتيال أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين اثنين أطلقا، فجر اليوم، النار من مسدسات كاتمة للصوت، تجاه دورية للشرطة الاتحادية في منطقة الغزالية غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد منتسبي الدورية وإصابة آخر بجروح، نقل على اثرها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وبين المصدر، أن المسلحين وبعد تنفيذهما العملية، اقتحما سيارة الدورية، وسرقا اسلحة بداخلها، ولاذا بالفرار الى منطقة مجهولة، مشيرا الى أن الأجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث ومازالت في إطار البحث عن الجناة.

واستبعد المصدر، أن تكون الحادثة على خلفية ارهابية، أو ذات صلة بتنظيم داعش، موضحا أنه وحسب المعلومات الاولية فأن الجريمة نتيجة خلافات على اراضي زراعية.