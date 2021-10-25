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مسلحون يهاجمون تاجراً لاجباره على التنازل عن معتقلين في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-10-25T08:16:13+0000
مسلحون يهاجمون تاجراً لاجباره على التنازل عن معتقلين في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة جنوبي العراق، يوم الاثنين، بأن مسلحين هاجموا شركة لأحد التجار لغرض اجباره على التنازل عن أفراد عصابة معتقلين منذ أشهر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين هاجموا باسلحة خفيفة، اليوم، شركة الحلو الكائنة في منطقة الجزائر وسط البصرة".

وبين المصدر، أن الهدف من الهجوم هو اجبار صاحب الشركة على التنازل عن افراد عصابة معتقلين كانوا قد سرقوا شركته باكثر من مليار دينار بعملية سطو مسلح قبل أشهر، والقت القوات الأمنية القبض على افراد العصابة في وقتها".

وأشار المصدر، إلى أن "المسلحين سبق، وأن هاجموا منزل صاحب الشركة في منطقة البراضعية،  قبل نحو شهر".

 

 

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