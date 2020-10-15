مسلحون ينهون حياة ثالث أبناء شمر قرب سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل شاب على أيدي مسلحين مجهولين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شاب من قبيلة شمر اثناء مروره بالقرب من سايلو سنجار واردوه قتيلاً في الحال".

وأضاف المصدر؛ أن "قوة من الجيش العراقي انتشرت في المنطقة وقامت بوضع حواجز تفتيش لتضييق الخناق على مرتكبي عملية الاغتيال".

وفي الاثناء؛ أبلغت مصادر محلية مراسلنا؛ أن "الضحية شاب يدعى محمد خلوي من عشيرة شمر (الكعيط) ويقطن قرية خراب باجار الواقعة ما بين سنجار وبعاج كان قادماً في زيارة إلى المنطقة التي اغتيل فيها".

والحادث هو الثاني من نوعه خلال نحو شهر، بعد أن أجهز مسلحون على شخصين من قبيلة شمر بهجوم مسلح قرب سنجار ايضاً







