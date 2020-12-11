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مسلحون ينهالون على ناشط طعناً بالسكاكين وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-11T14:33:22+0000
مسلحون ينهالون على ناشط طعناً بالسكاكين وسط بغداد

شفق نيوز/ انهال مسلحون مجهولون يوم الجمعة على ناشط في الاحتجاجات الشعبية طعناً بالسكاكين وسط بغداد ما أدى لإصابته بجروح، وفق أحد الناشطين.

وقال الناشط لوكالة شفق نيوز، إن "الناشط في الاحتجاجات محمد الياسري أصيب بجروح جراء تعرضه لعدة طعنات بالسكاكين في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد".

وأوضح أن "الياسري زار مع مجموعة من المتظاهرين ساحة التحرير بعد ظهر اليوم، واثناء عودتهم تعرضوا الى ملاحقة ومضايقة من قبل مجموعة من المسلحين يحملون آلات حادة".

واضاف ان "الياسري تلقى طعنات من أسلحة بيضاء (سكاكين) تم نقله على اثرها الى مدينة الطب لتلقي العلاج".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يعتصم محتجون في ساحة التحرير ببغداد ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 560 قتيلا من المتظاهرين والقوات الامنية، وفق أرقام الحكومة العراقية.

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