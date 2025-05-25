مسلحون يمطرون مكتب برلماني في محافظة البصرة بوابل من الرصاص (فيديو)

شفق نيوز/ رشق مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأحد، مكتب عضو مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة مصطفى جبار سند بوابل من الرصاص ليفروا بعدها الى جهة مجهولة.

ونشر البرلماني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسجيلاً فيديوياً، يظهر فيه تعرض مكتبه الى اطلاق نار في الساعة الثانية فجرا من قبل مسلحين يستقلون سيارة نوع "كورولا" بيضاء اللون.

ووفقا لسند، فإن هذا ثاني هجوم من نوعه يتعرض له مكتبه خلال مدة خمسة أشهر، وأنه تم إلقاء القبض على منفذي الهجوم الأول الذين وصفهم بـ"المرتزقة" ولا يعلم من يقف وراءهم.

وكان من المقرر أن يتنازل البرلماني عن حقه الشخصي في الهجوم الأول بسبب ما اسماه الوساطات والضغوط العشائرية ويطلق سراح منفذيه اليوم، إلا أنه عدل عن القرار بعد الهجوم الثاني.

واعلن البرلماني في منشوره انه، "قررنا إغلاق مكتبنا الوحيد في البصرة للحفاظ على سلامة المنطقة وأفراد الحماية".