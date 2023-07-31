مسلحون يمطرون مركزا صحيا بالرصاص في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الإثنين، بتعرض مركز طبي لهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقتحموا احد المراكز الطبية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار وفتحوا النيران داخل المركز بكثافة مما تسبب بأضرار مادية جسيمة، دون تسجيل اصابات بشرية".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تشير التحقيقات الاولية في الحادث إلى أن الهجوم والاقتحام حصل بسبب الخلافات العشائرية".