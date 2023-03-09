مسلحون يمطرون بالرصاص موقوفا لدى خروجه من الحجز في النجف

افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، بتعرض مواطن لإصابات بعدة رصاصات اثناء خروجه من الحجز وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع بيك اب فتحوا نيران اسحلتهم ضد مواطن كان موقوفا في مركز شرطة السلام وسط المحافظة بعد دقائق من خروجه من السجن بكفالة".

وبين المصدر، ان " المسلحين اصابوا المواطن بـ3 رصاصات بينها ما وقع في الصدر والرأس، حيث تم نقله على الفور إلى اقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة ".