مسلحون يمطرون بالرصاص مقراً لـ"سرايا السلام" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان جنوبي العراق، يوم الجمعة، بأن مقراً لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، تعرض لهجوم مسلح وسط محافظة ذي قار.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع بيك اب يستقلها مسلحون فتحوا نيران أسلحتهم بكثافة على مقر سرايا السلام الرئيسي في وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين الشهود أن "امرية حماية المقر ردت على المهاجمين، الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، دون تسجيل اي إصابات بشرية في الهجوم".

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، بمقتل عنصرين ينتميان للحركة إثر اشتباكات دارت مع مقاتلين من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، وذلك في محافظة البصرة.

ونعت الحركة في بيان، كلاً من: علي صبّار الحريشاوي، و سرمد حسين المحمداوي "أثناء تأديتهما الواجب في مقرات الحشد الشعبي".

وتأتي هذه الأحداث بعد اندلاع صدامات مسلحة ليلة الاثنين على الثلاثاء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد التي تضم مباني حكومية ومقار البعثات الدبلوماسية بين مناصري التيار الصدري وفصائل مسلحة موالية لإيران مما اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.