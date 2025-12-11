مسلحون يقتلون والد ضحايا مجزرة البو دور في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل شخص وهو موظف في مشروع ما يعرف بري دجلة بهجوم مسلح في محافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم وقع قبل منتصف الليل عند مدخل المنزل الكائن في منطقة الزلاية، بعد فتح الضحية باب البيت حيث أطلق المسلحون النار عليه ما أدى إلى مقتله في الحال.

وذكر أن شقيق الضحية وهو من جيرانه بادر إلى إطلاق النار باتجاه المهاجمين ما ساهم في إفشال اقتحام المنزل ونجاة ابن الضحية وزوجة الابن وحفيده الذين كانوا داخل البيت من دون إصابات مشيراً إلى أن الشهود قدّروا عدد المنفذين بما بين شخصين وثلاثة أشخاص.

وأضاف أن القوات الأمنية أعلنت حالة استنفار وفرضت طوقاً على مكان الحادث.

ويعد القتيل والد عائلة في قرية البو دور المجاورة للزلاية التي شهدت في آذار 2021 هجوماً مسلحاً لعناصر من تنظيم داعش أسفر عن مقتل ستة من أفراد أسرته في حادثة هزت الرأي العام آنذاك.

ولم تصدر الجهات الأمنية في صلاح الدين حتى الآن بياناً رسمياً يحدد هوية المنفذين أو الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكن المصدر لفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجمين ينتمون لتنظيم داعش.