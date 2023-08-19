مسلحون يقتلون منتسباً في النجدة ويحرقون عجلته في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بأن مجهولين اغتالوا منتسباً في شرطة النجدة واحرقوا عجلته شمال شرق بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مجهولين اعترضوا طريق منتسب في شرطة النجدة وأطلقوا عليه النار واردوه قتيلاً في الحال، ومن ثم أقدموا على حرق سيارته في قرية (زهيرات) التابعة لناحية ابي صيدا، 30 كم شمال شرق بعقوبة".

وأكد المصدر أن "الحادث وقع خارج الواجب وأثناء استراحة المنتسب"، مشيراً الى ان "التحقيقات اثبتت أن الحادث جنائي وليس ارهابياً ويعود لمشاكل عشائرية واجتماعية".

وتشهد ناحية ابي صيدا الساخنة حوادث اغتيالات بين الحين والآخر اغلبها تعود لنزاعات عشائرية أو شخصية.