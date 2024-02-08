مسلحون يقتلون مقاولاً شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، بمقتل مقاول عندما فتح مسلحون النيران صوبه شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا اسلحتهم باتجاه شخص يعمل مقاولاً ضمن منطقة البلديات في مدينة الصدر شرقي بغداد مما أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.

حسب المعلومات الواردة فإن الحادث يعود إلى خلافات يعتقد أنها مادية، حسبما ذكره المصدر ذاته.

وهذه ثالث حادث قتل تسجلها العاصمة بغداد خلال أقل من 24 ساعة حيث أقدم مسلح أمس على قتل شخص بمدينة الصدر، فيما قام آخرون باغتيال طبيب اطفال في شارع المغرب وسط بغداد.