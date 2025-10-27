مسلحون يقتلون مرافق برلماني عراقي داخل منزله

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل أحد حمايات مكتب النائب مهدي تقي الأمرلي في ظروف غامضة وسط محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن احد حمايات المكتب عُثر عليه مقتولاً داخل منزله في منطقة بَگلَر وسط المدينة، مبيناً أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً عاجلاً بالحادث، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الجريمة وجمع المعلومات لكشف ملابساتها.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية لم تُحدد بعد أسباب الحادث أو الجهة التي تقف وراءه، مرجحاً أن تُعلن الجهات الأمنية التفاصيل خلال الساعات المقبلة وان الحادثة جنائية وليست ارهابية.