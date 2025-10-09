مسلحون يقتلون مدنياً في الشطرة بذي قار

شفق نيوز – ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل شخص بإطلاق نار في الشطرة جنوب غرب المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بمقتل شخص من أهالي منطقة الشموخ في قضاء الشطرة، إثر إطلاق نار من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية قرب الجسر الشوملي.

وأشار المصدر إلى أن الجناة أطلقوا النار على الضحية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

وأضاف المصدر أن دوافع الجريمة ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.