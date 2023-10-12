مسلحون يقتلون مختاراً داخل منزله جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل مختار إحدى القرى شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقتحموا منزل مختار قرية سيد مناحي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، وبحوزتهم اسلحة مختلفة وقاموا بقتله داخل صالة استقبال المنزل بثلاث رصاصات في جسده".

واضاف ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت قوة امنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وباشرت بعمليات تفتيش بحثا عن الجناة".