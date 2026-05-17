مسلحون يقتلون متهماً باستهداف ضابط شرطة وسط ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، مساء الأحد، بمقتل متهم باستهداف ضابط شرطة في وقت سابق وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هجوماً مسلحاً استهدف مواطناً وسط محافظة ميسان وأسفر عن مقتله على الفور".

وأضاف، أن "المجنى عليه متهم باستهداف احد الضباط بهجوم مسلح العام الماضي، قرب أحد مراكز الشرطة".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".