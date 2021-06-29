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مسلحون يقتلون قيادياً بسرايا السلام في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-29T05:31:34+0000
مسلحون يقتلون قيادياً بسرايا السلام في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بأن قياديا في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري قتل بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا في ساعة متأخرة من ليلة امس، نيران اسلحتهم باتجاه القيادي في سرايا السلام نصير ابو درع المحمداوي،  ضمن منطقة حي الرسالة في  البياع ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثاً عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار الى مكان مجهول بعد تنفيذهم العملية"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".

 

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