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مسلحون يقتلون فتاة ويصيبون شقيقتها وأشخاص يقتلون خالهم بمحافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-06-04T20:20:37+0000
مسلحون يقتلون فتاة ويصيبون شقيقتها وأشخاص يقتلون خالهم بمحافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت بمقتل فتاة وإصابة شقيقها بجروح في هجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى بينما أقدم أشخاص على قتل خالهم بعد اقتحامه لمنزلهم شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولي الهوية أنهوا حياة فتاة مواليد العام 2007 برصاصة في رأسها داخل منزلها في منطقة النبي يونس بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

وأضاف أن المسلحين أصابوا شقيقة الضحية الصغيرة من مواليد العام 2017 برصاصة اخرى تسببت بجروح لها ونقلت على اثرها الى المستشفى فيما لاذ الجناة بالهروب الى جهة مجهولة.

في غضون ذلك قال أبلغ مصدر أمني بمحافظة ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن "مواطنا في العقد السادس من عمره اقتحم منزل اولاد شقيقته بعجلته الصالون بعد تهديم السياج الخاص بالمنزل وتبادل معهم إطلاق النار في قرية ال رمضان بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبيّن أن "تبادل اطلاق النار اسفر عن مقتل مقتحم المنزل بعجلته بعد تلقيه عدة رصاصات من اولاد شقيقته"، لافتا إلى ان" الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وباشرت لملاحقة الجناة بعد ضبط سلاح الجريمة".

وأشار إلى ان "سبب الحادث يعود لخلافات مصاهرة سابقة بين الطرفين، فضلا عن خلافات أُسرية بينهم".

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