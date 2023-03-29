مسلحون يقتلون طالباً جامعياً ومصرع 3 أشخاص بحادث مأساوي جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بمقتل طالب جامعي شمالي المحافظة رميا بالرصاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولون في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ذي قار فتحوا نيران اسلحتهم على شاب يبلغ من العمر 23 عاما وهو طالب جامعي واصابوه بـ7 رصاصات في جسده وقتل على الفور".

وبين المصدر، ان "عملية الاغتيال حصلت فجر اليوم قرب جامعة (سومر)، دون معرفة الأسباب، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

في غضون ذلك لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، صباح اليوم الأربعاء، بحادث سير مروع بمحافظة ميسان.

وقال اعلام مديرية مرور المحافظة في بيان اليوم، "أصبحنا على فاجعة اليمة و على حادث مروع بسبب الإستهانه بأرواح الناس وعدم الانتباه والسرعة الشديدة من قبل سائقي المركبات الكبيرة والصغيرة راح ضحيته ثلاثة اشخاص".