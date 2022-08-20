مسلحون يقتلون شخصين ويصيبون ثالثاً في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ثلاثة أشخاص بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً قتل جراء اطلاق نار من مسلحين مجهولين في منطقة البلديات شرق بغداد،.

وأوضح أن مسلحين أطلقوا النار أيضا على سيارة مدنية في منطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطيرة.

وفي ذي قار أقصى جنوبي العراق، قتل رجل يبلغ من العمر 39 عاماً أمام منزله بقضاء الرفاعي في المحافظة بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليه، مشيرا الى ان القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق بتلك الحوادث مع عمليات البحث عن المسلحين.