مسلحون يقتلون تدريسيا في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل تدريسي متقاعد على يد مسلح مجهول بمحافظة بابل، في ثالث حادث من نوعه بعد حادثين مشابهين في محافظتي ديالى وميسان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التدريسي المتقاعد الأستاذ عبد الرسول الأنباري قتل، مساء اليوم، من خلال إطلاق النار عليه من قبل مجهول يستقل دراجة نارية ويرتدي قناعاً للوجه قرب سوق المسيب".

وكان مجهولون قد اغتالوا، مساء اليوم، الطبيب احمد طلال المدفعي بعد خروجه من عيادته في شارع الطابو وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى، فيما قتل مسلحون مدنيا في ميسان جنوبي العراق.