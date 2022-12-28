مسلحون يقتلون امرأة بعد اقتحام منزلها وتقييد زوجها شمال كركوك وتسجيل حالتي انتحار ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بمقتل امرأة في العقد الخامس من العمر بعد اقتحام منزلها من قبل مسلحين في قرية شمال محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مسلحين اقتحموا منزلاً صباح اليوم في قرية بناحية "شوان" وقاموا بتقييد رب الأسرة التي تقطن المنزل بالاصفاد ليقتلوا بعدها زوجته رميا بالرصاص.

ووفقا للمصدر في المرأة المرأة في أواسط العقد الخامس من العمر، عازيا سبب الحادث إلى خلافات عشائرية.

وشرقي بغداد تم تسجيل حالاتي انتحار إحداهما ضمن منطقة الأمين شارع "القناة" الجزرة الوسطية تم الانتقال إلى محل الحادث تبين وجود جثة مجهولة الهوية لشاب.

وقال مصدر امني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إنه عثر بالقرب منه على سلاح نوع مسدس "كولمبي" يحتوي على مخزن بدون اطلاقات، مبينا أن الجثة مصابة بمنطقة الرأس من الجهة اليمنى تم حضور خبير الادلة الجنائية وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي.

كما أشار المصدر إلى انتحار رجل تولد 1998 بأسلوب اطلاق النار على نفسه على منطقة الوجه ضمن منطقة حي البتول الزراعي في مدينة الصدر حسب ادعاء ذويه.