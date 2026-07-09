مسلحون يفرجون عن مزارع اختطفوه منذ عدة أيام شمالي كركوك

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الخميس، بالإفراج عن أحد المزارعين المختطفين قبل أيام شمالي المحافظة، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً بين الأهالي والمزارعين في المناطق الزراعية القريبة من ناحية التون كوبري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفلاح "هردي زينل"، الذي كان قد اختُطف ضمن حدود ناحية التون كوبري، أُطلق سراحه فجر اليوم، بعد أيام من احتجازه من قبل خاطفيه، مبيناً أن عملية الإفراج جرت من دون الإعلان عن تفاصيلها، ولم تُعرف حتى الآن الملابسات التي رافقت عودته إلى ذويه، أو ما إذا كانت قد تمت عبر عملية أمنية نفذتها القوات المختصة، أم بعد تفاهمات أدت إلى إطلاقه.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع ملف الحادثة، وتواصل جمع المعلومات المتعلقة بظروف الاختطاف والجهات المحتملة المتورطة فيه، في وقت لم تصدر فيه أي جهة رسمية بياناً يوضح خلفيات الواقعة أو دوافعها.

وتشهد بعض المناطق الزراعية في أطراف كركوك حوادث اختطاف وابتزاز متفرقة تستهدف مزارعين وعمالاً، ما يدفع السكان إلى المطالبة بتكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز الانتشار في المناطق النائية.

وعلى صعيد متصل، دعا وجهاء محليون إلى الإسراع في كشف ملابسات الحادث، وملاحقة المتورطين، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الحوادث ينعكس سلباً على الموسم الزراعي، ويزيد من مخاوف المزارعين من العمل في الحقول البعيدة.