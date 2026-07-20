مسلحون يفتحون نيران أسلحتهم على عائلة كاملة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أُصيب أب وأم وطفلهما الصغير بإطلاق نار في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بسبب خلافات قديمة من آخرين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين أطلقوا النار على العائلة في منطقة رحيم آوه، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث جاء على خلفية خلافات قديمة بين الطرفين".

وأشار إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيما تواصل جهودها لملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.