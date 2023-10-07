مسلحون يفتحون النار بكثافة على منزل محافظ ميسان جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ميسان جنوبي العراق، يوم السبت، بأن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم بكثافة على منزل المحافظ علي دواي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين فتحوا، في ساعة متقدمة من ليل أمس، النار بكثافة على منزل محافظ ميسان علي دواي، في قضاء المجر الكبير جنوبي المحافظة ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنزل.

وبين المصدر أن المحافظ لا يضع أفراد حماية على منزله كما هو معروف في أوساط المدينة.

وأضاف المصدر، أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما وصل قائد شرطة المحافظة لموقع الحادث على رأس قوة أمنية لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيله.