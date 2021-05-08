مسلحون يغتالون ناشطا في كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بإغتيال ناشط مدني في مدينة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ايهاب جواد محمد الوزني مسؤول تنسيقية كربلاء للحراك المدني أُغتيل في الساعة الأولى من صبيحة اليوم الأحد بواسطة طلق ناري من سلاح نوع مسدس من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية في منطقة حي الحداد وسط المدينة.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الحاكمة والأوضاع المعيشية المتردية، وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري ودوائر ومؤسسات الدولة.