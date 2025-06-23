مسلحون يغتالون مقاولاً في ديالى وشخص يقتل شقيقين وينتحر بإدارة كرميان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، أن شخصا أقدم على قتل شقيقين، ومن ثم قام بالانتحار، فيما أفاد مصدر أمني في ديالى باغتيال مقاول بهجوم مسلح شمال شرقي المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة حصلت عصر اليوم في "قرية سيبه خان" التابعة لناحية "شيخ طويل" إثر خلاف على أراضي رعي، عندما قام شخص بمهاجمة إحدى العوائل بسلاح نوع "كلاشينكوف" وقتل شقيقين هما "فرهنك جزا محمد" من مواليد 2004، و"محمد جزا محمد" من مواليد 1999، وجرح سائق جرار زراعي.

وأضاف أن الجاني بعد ذلك إقدم على إطلاق النار على نفسه منتحراً، مشيراً إلى نقل جثامين الضحايا إلى معهد الطب العدلي في قضاء كلار، والجريح إلى مستشفى في السليمانية بسبب إصابته البليغة.

وفي ديالى قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار صوب مقاول يدعى عباس المهداوي، في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المهداوي، على الفور وفرار المهاجمين"، مبيناً أن "القوات الأمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث للوصول إلى الجناة".