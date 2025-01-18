مسلحون يغتالون مدنياً والشرطة تفض نزاعاً مسلحاً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم مسلحون مجهولون، يوم السبت، على قتل مدني في محافظة ميسان، فيما تمكنت الشرطة من فض نزاع عشائري بمحافظة الديوانية، وذلك في حادثين منفصلين وقعا جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن ان شخصا في الثلاثينيات من عمره قتل بعدة رصاصات في جسده على يد زوج شقيقته بالخطأ بعدما تدخل لفض نزاع بين (الاب وابنه) بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة العمارة مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال الجاني".

وفي ميسان أيضا، ذكر المصدر، ان" قوة تابعة لشرطة النجدة تمكنت من إنقاذ فتاة عمرها 14 عاماً حاولت الانتحار برمي نفسها من فوق الجسر اليوغسلافي بنهر دجلة وسط العمارة مركز محافظة ميسان"، مبينا انه " تم نقلها لأحد المراكز الخاصة لإكمال إجراءات التحقيق بدوافع وأسباب إقدام الفتاة على الانتحار".

فيما أبلغ مصدر أمني آخر وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية في محافظة الديوانية، قضاء الشامية، تمكنت من فض نزاع عشائري اندلع بين أطراف محلية وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات انتشرت بشكل مكثف في المنطقة لاحتواء التوتر ومنع تجدد الاشتباكات، فيما سهلت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي الديوانية أيضاً، لقي أحد عمال النظافة مصرعه إثر تعرضه لحادث سير أثناء قيامه بعمله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عامل النظافة كان يؤدي واجبه في تنظيف الشوارع عندما صدمته سيارة مسرعة في أحد شوارع المدينة.