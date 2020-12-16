مسلحون يغتالون استاذاً جامعياً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الاربعاء، باغتيال أستاذ جامعي بهجوم مسلح وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء اليوم، الدكتور احمد الشريفي، معاون عميد كلية المنارة للعلوم الطبية في ميسان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال للناشطين المدنيين والمدونين والكفاءات العلمية والثقافية، من قبل جهات مجهولة، ولم يتم الكشف لغاية الآن عن نتائج التحقيقات في مثل هكذا عمليات.