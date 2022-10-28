مسلحون يعملون بصفة حماية لبرلمانية يقتحمون شركة إستثمارية بالنجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بقيام مسلحين من بغداد باقتحام مقر شركة استثمارية وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين يعملون بصفة حماية للنائب عائشة المساري من بغداد اقتحموا مقر شركة نديم الارض المستثمرة للمقبرة النموذجية في المحافظة"، لافتا إلى ان " المسلحين كانوا يستقلون عجلات (لاندكرورز) عدد 7".

وبين، أن "سبب الاقتحام يعود لخلاف على مبلغ مالي يقدر باكثر من 50 مليار دينار عراقي".

واكد المصدر، ان "الجناة تمت محاصرتهم من قبل قوة امنية، لكن تم اطلاق سراحهم بعد مفاوضات بين الطرفين".