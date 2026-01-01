مسلحون "يعدمون" شاباً في ليلة رأس السنة جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن شاباً قتل رمياً بالرصاص على يد مجهولين في ليلة رأس السنة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "بلاغاً ورد عن وجود جثة مجهولة الهوية في منطقة العظميين بناحية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة شمال المحافظة"، موضحاً أن "الجثة تعود لشاب تم إطلاق النار عليه في منطقة الرأس بطريقة أشبه بعملية الإعدام".

وأضاف المصدر، أن "الحادثة وقعت عند الساعة 2 فجراً، وتم العثور على الجثة صباح اليوم"، مؤكداً أنه "تم نقلها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".