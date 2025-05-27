مسلحون يعترضون سائق دراجة نارية "ستوتة" ويردونه قتيلا جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب على ايدي مسلحين بدوافع الثأر العشائري شمال محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، اربعة مسلحين مجهولون اعترضوا طريق سائق دراجة نارية "ستوتة" في العقد الثالث من عمره في منطقة "المشاخيل" بقضاء الغراف شمال ذي قار، وقاموا باطلاق النار عليه واردوه قتيلاً على الفور، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

وعزا المصدر، سبب وقوع الجريمة إلى ثأر عشائري سابق بين الطرفين، بحسب التحقيقات الاولية في الحادث.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.