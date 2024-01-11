مسلحون يطلقون النار على مطعم ويقتلون شخصا في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل مدني وإصابة آخر جراء إطلاق نار على مطعم شمال بغداد، في وقت أصيب ستة أشخاص بحادثين آخرين متفرقين شرقي العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم، صباح اليوم، باتجاه مطعم ضمن منطقة الشعب، شمال بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وفي بغداد أيضاً، أشار المصدر إلى استهداف احد المنازل السكنية ضمن منطقة البلديات، برمانة يدوية أسفرت عن اصابة أربعة أشخاص بجروح مختلفة، مرجحا وبحسب التحقيقات الأولية أن الحادث يعود إلى خلافات عشائرية.

وفي حادث آخر ببغداد أيضا، اندلعت مشاجرة عشائرية بين عدد من الأشخاص ضمن مدينة الصدر تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ما أسفر عن اصابة شخصين أحدهما موظف حكومي في وزارة الكهرباء.

وبحسب المصدر، فإن قوة امنية تدخلت واعتقلت أربعة أشخاص من متسببي الحادث.