مسلحون يصيبون ناشطاً في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتعرض الناشط المدني ازهر تركي لمحاولة اغتيال فاشلة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الناشط المدني ازهر تركي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل 3 أشخاص مجهولين اعترضوا طريقه في ساعة متأخرة من ليل أمس أثناء عودته من ساحة الحبوبي وانهالوا عليه ضربا بالاسلحة البيضاء".

وبين، ان "مواطنين نقلوا تركي إلى مشفى الناصرية التعليمي لتلقي العلاج، حيث تعرض لثلاث ضربات بالسلاح الأبيض".

وتابع المصدر، ان" هذه المحاولة الثانية التي يتعرض لها تركي، حيث تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في 27/11/2020، عندما أصيب برصاصات في منطقة البطن، لكنه نجا منها".