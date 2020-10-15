مسلحون يصفون صاحب مقهى في ديالى

شفق نيوز/افاد مصدر امني في ديالى اليوم الخميس بمقتل صاحب مقهى بهجوم لمسلحين مجهولين في اطراف ناحية كنعان ١٨ كم شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار صوب صاحب مقهى (كوفي شوب) في اطراف ناحية كنعان ما ادى الى مقتله في الحال".

واكد المصدر ان دوافع الحادث لم تتضح لغاية الان وان فريقا امنيا فتح تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

وتشهد ديالى حوادث اغتيالات شبه يومية تطال عدة شرائح اجتماعية لاسباب تعود لثأرات شخصية وعشائرية او تنفذها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش.