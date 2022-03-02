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تسليب شخصين اكثر من 212 مليون دينار والإطاحة بمتهم سرق 20 دراجة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-03-02T15:58:48+0000
تسليب شخصين اكثر من 212 مليون دينار والإطاحة بمتهم سرق 20 دراجة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرض شخصين للتسليب من قبل مسلحين في محافظة البصرة، في وقت القت فيه شرطة ميسان القبض على متهم قام بتنفيذ 20 عملية سرقة للدراجات النارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين قاموا بعملية تسليب شخص اكثر من 200 مليون دينار في منطقة الجزائر وسط محافظة البصرة".

واشار مصدر ثانٍ الى أن، "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أقدما على سرقة مبلغ 12 مليون دينار عراقي من مكتب للصيرفة في منطقة القبلة غرب محافظة البصرة بعد تهديد صاحبها بالسلاح".

ولفت الى أن "اصحاب المحال القريبة من المكتب فشلوا بالإمساك بافراد العصابة، حيث لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفي السياق، أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان عن تمكن قسم مكافحة الأجرام شعبة سرقة السيارات من القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتيجة للعمل المتواصل ونصب الكمائن وبعد جهود حثيثة من قبل مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات ، تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته دراجة نارية في إحدى مناطق محافظة ميسان".

وأضافت أن "المتهم أعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ 20 عملية سرقة للدراجات النارية بالاشتراك مع مجموعته الاجرامية في مناطق متفرقة من محافظة ميسان".

وأشارت، الى "تصديق اعترافاته ابتدائيا وقضائيا وتسليمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون".

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