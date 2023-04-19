مسلحون يسلبون ضابطاً ويردونه قتيلاً في الفلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل ضابط منسوب الى وزارة الداخلية وإصابة اثنين بتبادل لإطلاق النار في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة نقيب منسوب الى مقر وزارة الداخلية قتل وأصيب اثنان آخران بالقرب من سيطرة مدخل قرية المختار في الفلوجة"، مبيناً ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وتحفظت على المصابين".

وعن تفاصيل الحادث أوضح المصدر ان "الضابط وبرفقته شخص آخر قدموا من بغداد الى الفلوجة وبحوزتهم مبلغ مالي لشراء عجلة من الشخص الموجود في الفلوجة والذي قام باطلاق النار عليهم وأراد تسليبهم".

واشار الى ان "الحادث اسفر عن مقتل الضابط واصابة مرافقه، كما اصيب صاحب العجلة".