مسلحون يسطون على هواتف طلبة و يحبسونهم في غرفة نائية بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم السبت، أن مسلحين مجهولين سطوا على هواتف طلبة خلال تواجدهم في احد البساتين للقراءة ومراجعة دروسهم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان مسلحين ملثمين اقتحموا في ساعة متأخرة من ليلة أمس غرفة في أحد البساتين في قرية (سراجق) التابعة لناحية السلم 25 شمال بعقوبة والتي يتواجد فيها 5 طلاب كانوا يجتمعون يوميا لمراجعة دروسهم العلمية في هذه الغرفة.

وأضاف المصدر أن المسلحين اجبروا الشباب الخمسة المتواجدين فيها تسليمهم الهواتف التي تتجاوز سعر الواحد منها (مليون دينار ) وأغلقوا الباب عليهم ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، مشيرا الى ان قوات الامن فتحت تحقيقا بالحادث وتواصل ملاحقة منفذي الحادث.