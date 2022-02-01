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مسلحون يسطون على "مول" جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-01T22:41:04+0000
مسلحون يسطون على "مول" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بوقوع سطو مسلح على احد المولات شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين وعددهم 4 أشخاص نفذوا عملية سطو مسلح على مول اللؤلؤة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار وقاموا بسرقة قرابة (4) ملايين دينار عراقي وهواتف نقالة".

وبين المصدر، ان " الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتح قسم مكافحة الاجرام في القضاء تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

على الجانب الآخر، احترق احد البساتين الكبيرة أقصى شمالي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "احد البساتين الكبيرة في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار احترق بظروف غامضة وأدى إلى تضرر قرابة الـ120 نخلة موجودة داخل البستان".

وبين المصدر، ان "صاحب البستان تقدم بشكوى ضد مجموعة اشخاص متهما إياهم بالحريق بسبب خلافات سابقة معهم".

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