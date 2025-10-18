مسلحون يسطون على منفذ لتوزيع الرواتب في بغداد ويسرقون نحو 50 مليون دينار

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بتعرض منفذ لتوزيع المرتبات الحكومية الشهرية الى عملية سطو مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطو استهدف أحد المنافذ لتوزيع الرواتب في منطقة اليرموك ببغداد.

وأضاف أن المسلحين تمكنوا من سرقة مبلغ مالي قدره 45 مليون دينار عراقي، مشيرا الى أن قوة امنية حضرت في مكان الحادث للتحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى السراق.