مسلحون يسطون على شركة صينية في بغداد ويسرقون منها نحو 500 مليون دينار

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بتعرض مقر شركة صينية إلى عملية سطو مسلح في منطقة المنصور في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية تلقت بلاغا بوجود حادث سطو مسلح على منزل ضمن منطقة المنصور شارع الاميرات غربي بغداد.

وأضاف أنه بحسب ادعاء صاحب المنزل المتخذ كمقر لشركة (بور جاينا الصينية) الذي يعمل فيها كمدير لفرع العراق، فإن المفقودات مبلغ عراقي يقدر بـ300 - 500 مليون دينار عراقي، وسلاح نوع M4، وعجلة نوع "كاديلاك".

وأشار المصدر إلى فتح تحقيق بالحادث ومراجعة الكاميرات لمعرفة الملابسات.

وهذه ثاني عملية سطو مسلح جرت في بغداد بغضون ساعات قليلة حيث تعرض صاحب عجلة الى سطو مسلح على طريق قناة الجيش في بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة على اعتراض سيارة مدنية وإيقافها على طريق قناة الجيش، بعد مقاومة صاحب السيارة، أطلق المسلحون النار على المركبة، وتسليبه مبلغا قدره 32 مليون دينار عراقي.