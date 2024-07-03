مسلحون يسطون على "مليار دينار" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجموعة مسلحين "مجهولين" كانوا على متن عجلة نوع "تاهو" نفذوا عملية سطو مسلح على أحد الأشخاص وسط بغداد.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عملية السطو تمت قرب مستشفى الراهبات في منطقة الكرادة.

وأوضح المصدر أن المسلحين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ قدره مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 690 الف دولار أمريكي)، خلال العملية.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية بدأت التحقيقات للبحث عن الجناة .